Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor14 Aralık 2019 Cumartesi 16:34 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:48
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Enez ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botları su alan 37 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı TCSG-903 botuyla, Edirne Enez bölgesinde devriyeye çıkan ekip, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunda, sahilden 5 kilometre açıkta düzensiz göçmenlerin kullandığı bir botu gece görüş kamerasıyla tespit etti.
Yunanistan'ın Dedeağaç yönüne doğru ilerleyen düzensiz göçmenlere yaklaşan ekip, botun motorunun durdurulması yönünde uyarı yaptı.
Bot komutanı tarafından botun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle batma riski olduğu yönünde defalarca anons yapıldı. Komutanın yaptığı, "Her an batabilirsiniz" anonsuna, bottaki bir düzensiz göçmen, Türkçe olarak "Tamam, sıkıntı yok" diye karşılık verdi.
Isınmaları için battaniye verildi
Botları bir süre sonra su almaya başlayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kontrollü olarak TCSG-903 botuna alındı.
Hamile bir kadın ile bir anne ve çocukları, personel tarafından botun içine davet edildi. Isınmaları için battaniye dağıtılan göçmenlere ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
Kıyıya getirilen Afganistan uyruklu 6'sı çocuk, 13'ü kadın 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bu arada su alan lastik botta ıslandığı için hipotermiye giren bir düzensiz göçmen ile hamile kadın, limana gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA