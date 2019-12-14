Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yüksek fırınlarından birinde patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Ölü ya da yaralı yok"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın söndürüldü. Fabrikadan görülen yoğun duman yangın söndürme sisteminden kaynaklanıyor. Durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, İHA, DHA