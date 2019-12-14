Türkiye
Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu14 Aralık 2019 Cumartesi 14:58 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 15:08
Muğla'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Muğla'da Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi.
Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışma denizde ve karada devam ediyor.
Kaynak: AA