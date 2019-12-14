Muğla'da Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi.

Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışma denizde ve karada devam ediyor.

Kaynak: AA