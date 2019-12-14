Türkiye
Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı14 Aralık 2019 Cumartesi 13:19 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:46
Van'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı. Aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kırsaldaki teröristlere katıldığını belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldığı örgüt mensubunu 9 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.
Zanlının üstünde ve ikametgahındaki aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terörist dijital materyal