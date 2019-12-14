Türkiye
Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti14 Aralık 2019 Cumartesi 13:04 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:12
Ağrı'nın Erdoğan Köyü'nde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Hamur ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan Köyü'nde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.
[Fotoğraf: AA]
Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı. Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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