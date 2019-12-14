Ağrı'nın Hamur ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan Köyü'nde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

[Fotoğraf: AA]

Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı. Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA