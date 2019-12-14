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Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi14 Aralık 2019 Cumartesi 12:54 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:00
Antalya'da, poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Şüpheli hareketlerde bulunan bazı kişilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusunun içerisine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kişiler hakkında da uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu şeker kutusu poğaça