Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli hareketlerde bulunan bazı kişilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusunun içerisine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kişiler hakkında da uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA