İstanbul'da metro seferleri normale döndü14 Aralık 2019 Cumartesi 12:34 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 18:24
İstanbul Aksaray'da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler, çalışmaların ardından tekrar başladı. 5 saat aksayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferler 18.10 itibarıyla başladı.
İstanbul Aksaray'da metronun raydan çıkması nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamadı.
Olay nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar 5 saat sonunda tamamlandı. Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler saat 18.10 itibarıyla tekrar başladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz" denildi.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 14, 2019
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.
Kaynak: DHA