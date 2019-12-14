İstanbul Aksaray'da metronun raydan çıkması nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Olay nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar 5 saat sonunda tamamlandı. Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler saat 18.10 itibarıyla tekrar başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz" denildi.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 14, 2019

Kaynak: DHA