Türkiye
Edirne'de cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi14 Aralık 2019 Cumartesi 12:25 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:36
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu. Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA