Dün gece saatlerinde Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde Rıza Ç. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.

Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA