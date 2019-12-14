Türkiye
Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi14 Aralık 2019 Cumartesi 11:42 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:55
Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi. Babanın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Dün gece saatlerinde Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde Rıza Ç. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.
Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA