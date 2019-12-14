Olay, sabah saatlerinde, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 3’üncü katında oturan Hüseyin T. binanın dışındaki asansörün bakımını yaptırmak istedi.

Asansörün tamiri için gelen Ersin Ö. kabinin altına girdi. Ancak bu sırada asansör boşaldı, tamirci kabinin altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, demir profili kaldıraç olarak kullanarak kabini yukarı kaldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Ersin Ö.’yü tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Ersin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asansörün kaçak yapıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA