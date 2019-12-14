Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Alo 136 Gümrük İhbar Hattı üzerinden iletilen "Zonguldak’ta değerli taş kaçakçılığı yapıldığı" bilgisi değerlendirildi.

Yapılan incelemede elde edilen, ihbarı doğrular nitelikteki bilgi ve belgeler, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen araca liman sahasında ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri, araç çevresinde gerekli güvenlik önlemini alarak operasyona başladı. Araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı araç önce dedektör köpekle arandı.

Piyasa değerinin 500 bin lira olduğu düşünülüyor

Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Çantaların içerisinde ise kehribar taşı ve bu taştan imal edilen tespih, bileklik ve boncuk gibi ürünler bulundu.

Bu arada, ele geçirilen 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öngörülüyor..

Kaynak: AA