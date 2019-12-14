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Artvin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı14 Aralık 2019 Cumartesi 13:00 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 15:14
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Hasan Altoprak'ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil Artvin-Borçka kara yolunun Sümbüllü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden yola fırlayan sürücü Altoprak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Buse K. ile Cem Ali Y, kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası otomobil Borçka artvin