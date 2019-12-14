İstanbul'un Pendik ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi'ndeki gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA