Türkiye
Pendik'te gecekondu yangını14 Aralık 2019 Cumartesi 19:30 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:59
Pendik'te bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak gecekondu kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Pendik ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi'ndeki gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın pendik gecekondu yangını