TBMM Genel Kurulunda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşüldü. Genel Kuruldaki görüşmelere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir konuşma yaptı. Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin önemli rakamları paylaştı.

Bakan Soylu, HDP sıralarından gelen tepkilere "Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Sizin gibi PKK tüzüğünü değil" diyerek yanıt verince Meclis'te tansiyon yükseldi.

Soylu, bu bütçenin Diyarbakır annelerinin bütçesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"PKK ile mücadelede sahaya basan, mağdur edebiyatına cevap veren bir Türkiye var. Doğu Ekspresi'nde boş yer var mı meseleyi anlarsınız. Boş otel var mı anlarsınız. Bizim meselemiz bu. Dağdaki terörist sayısı 500'e indiyse turist sayısı artmıştır. 286 yıl cezayı ben almadım, belediye başkanları aldı. Kimse çıkıp bizden özür dilemedi. Bunlar seçilmiş diye susacak mıyız?"

Kaynak: TRT Haber