Türkiye

Evini su basan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

15 Aralık 2019 Pazar 05:21 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 05:21

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı. Evini su basan yaşlı ve hasta bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evinden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]