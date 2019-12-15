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Evini su basan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı15 Aralık 2019 Pazar 05:21 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 05:21
Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı. Evini su basan yaşlı ve hasta bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evinden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evler de zarar gördü.
Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolundaki evinde yalnız yaşayan İslim Gören'in de evini su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Ameliyatlı olan yaşlı kadın evden çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Gören'i kurtarmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, merdiven yardımıyla çıktıkları evin ikinci katından yaşlı kadını aşağı indirdi.
Sağlık durumu iyi olan İslim Gören, yakınlarına ait bir eve götürüldü.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yaşlı kadın yağış şanlıurfa itfaiye