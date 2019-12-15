Türkiye
Bir anda alev alan araçlar küle döndü15 Aralık 2019 Pazar 04:44 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 04:43
Şanlıurfa ve Denizli'de iki otomobilde henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Her iki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Denizli’de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü.
Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Seyir halinde olan araç alev aldı
Denizli'de de Merkezefendi ilçesinde hareket halindeki araçta bir anda yangın çıktı.
Otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı attı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: TRT Haber