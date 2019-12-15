Türkiye

Bir anda alev alan araçlar küle döndü

15 Aralık 2019 Pazar 04:44 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 04:43

Şanlıurfa ve Denizli'de iki otomobilde henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Her iki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Denizli’de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Fotoğraf: İHA]