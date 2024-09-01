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Türkiye
TRT Haber 01.09.2024 06:32

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen 5 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, Tekirdağ için "turuncu", Edirne, Hatay ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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