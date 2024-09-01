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Türkiye
AA 01.09.2024 06:00

Balıkçılar sezonun ilk avından ağları dolu döndü

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

Balıkçılar sezonun ilk avından ağları dolu döndü
[Fotograf: AA]

Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.

Balıkçılar sezonun ilk avından ağları dolu döndü

Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

Balıkçılar sezonun ilk avından ağları dolu döndü

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

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