Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlandı.

Teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Balıkçılar, vatandaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan tarihinde başlamıştı. Aradan aylar geçti, balıkçılar kadar balık severlerin heyecanla beklediği o tarih geldi. Balıkçılar son hazırlıklarını yaptı.



Detayları @trthaber ekibi aktardı. pic.twitter.com/qE6xVXzina — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2024

Samsun

Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar sezonun başlamasını horon teperek kutladı.

Vali Orhan Tavlı, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.

Balıkçıların av yasaklarına uymasını isteyen Sağlam, "Av yasaklarının bir sebebi var. Hem vatandaşımıza ucuz balık yedirebilmek hem de gelecek nesillerimize sürdürülebilir balıkçılık bırakmak istiyoruz. Her canlının üreme mevsiminde üremesine fırsat vermek gerekiyor." dedi.

Samsun'un, orta su trolü ve gırgırın Türkiye'de birinci sırada yapıldığı il olduğunu dile getiren Sağlam, "Geçen yıl ülke genelinde 350 ile 400 bin ton arasında yapılan avcılıkta Samsun olarak 59 bin 800 ton avcılık yapıldı. En çok avlanan balık, çaça ve hamsi. Bunun yanı sıra bu yıl palamut daha bol olacak ancak deniz suyu daha soğumadı, balıkçılarımız 15 gün daha beklerse balığın daha yağlı ve güzel olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Balıkçıların deniz suyu sıcaklığını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından bu yıl ilk defa hamside 400 bin ton kotası getirildi. Teknenin her birine bir kota verildi. Bu tekneleri hem karaya çıktıkları noktada hem de hallerde sürekli takip edeceğiz. Mutlak suretle balıkçılar kotaya uysunlar. Deniz suyu halen soğumadı. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza gelecek yıl için sezonun 1 Eylül'de değil, 15 Eylül'de başlaması konusunda teklifte bulunabiliriz."

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç da bereketli bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl balıkçılıktan umutluyuz. Her şey iyi görünüyor. Havalar biraz sıcak, oradan bir sıkıntımız var ama gerisi çok iyi. Denizde hamsi var. Başta palamut, istavrit, mezgit ve çinekop birbirini tamamlayacak bu yıl. Havaların biraz daha soğumasıyla iyi bir avcılık olacak." diye konuştu.

Ordu

Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Vali Muammer Erol ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, yeni sezonda palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, eylül ayı içinde palamut fiyatlarının gerileyeceğini, vatandaşların bol bol balık tüketebileceğini söyledi.

Sinop

Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop ekonomisi için balıkçılığın çok önemli olduğunu söyledi.

Balıkçıların 4,5 aylık deniz hasretinin an itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizle çevrili Sinop için balıkçılık faaliyetleri çok önem arz ediyor. Sinop bu av sezonunda da bereketli sularıyla Karadeniz’in balıkçılık sektörüne liderlik etmeye devam edecektir. Bunu yaparken de kurallara mutlaka uyacağız. Denetim esastır ama burada önemli olan öz denetim. Balıkçılarımızın kendi içlerinde yapacakları denetim her şeyden daha önemlidir. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Vira bismillah diyen tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol kazançlar elde edecekleri bir sezon diliyorum.”

Zonguldak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala Kilimli Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

Bu yıl denizde bol miktarda palamut avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor.

Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, balıkçılığın ülke adına önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğal ve sağlıklı bir yiyeceği daha bol miktarda kavuşacak olmasının önemine dikkati çeken Özdemir, "Bu sezon işleriniz ne kadar güzel olursa vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da çok bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. Sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur umuduyla sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Özdemir, denizlerin temiz tutulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Denizlerimizi hem her türlü atıktan, kirlilikten korumak hem de balıkçılığın sürdürülebilir olması için devletin koyduğu kurallara uymanız çok önemli. Yasal sınırlar içerisinde avcılık yapmanız balıkçılığın geleceği için çok önemli. Biz balıkçılarımızdan bunu istirham ediyoruz." diye konuştu.

Kentte 15 yıldır balıkçılık yapan Murat Bozkurt da yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirerek, "Geçmiş senelerde fazla bir verim alamadık palamuttan ama palamut kendini gösterdi. İnşallah bu sene bol palamut bekliyoruz. Çinekop da olur inşallah. Bol, bereketli, kazasız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.