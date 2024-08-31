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Türkiye
AA 31.08.2024 22:30

Bakan Yumaklı: Avcılık Tebliği sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınladıklarını belirterek, "İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak." dedi.

Bakan Yumaklı: Avcılık Tebliği sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleşen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, törendeki konuşmasına, Bakanlık olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek başladı.

Sektörle ilgili adımlar atarken bunu hep birlikte yaptıklarını belirten Yumaklı, "Kimi zaman bir balıkçı teknesinde kimi zaman bir balıkçı barınağında sizlerle muhabbet ettik ve yol haritamızı birlikte belirledik. Hepinizin malumu olduğu üzere sizlerin talepleri, akademisyenlerimizin çalışmaları ve sektör temsilcilerimizin görüşleriyle balıkçılıkta yeni bir yola girdik." diye konuştu.

Yumaklı, bu yoldaki hedeflerinin balıkçıların kazancını ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Nitekim, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınlamış olduk. İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: Avcılık Tebliği sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak

Yaklaşık 1 yıllık hazırlıkla yürürlüğe girecek, hayata geçecek olan bu tebliğe ilişkin, balıkçılardan ve diğer sektör paydaşlarından ulaşan 4 bin 200 görüşü tek tek değerlendirdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, balıkçılık sektörünün tüm dinamiklerini barındıran ve büyük oranda uzlaşı içerisinde hazırlanan Avcılık Tebliği'nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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"Balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, üzerinde hassasiyetle durdukları konuların başında hiç şüphesiz planlı üretim geldiğini belirterek, "Su ürünlerinde de aynı hayvansal ve bitkisel üretimde olduğu gibi bu üretim sürecini başlatıyoruz. Su ürünlerinde ve hayvansal üretimde yılbaşı itibarıyla hayata geçirdik, bitkisel üretimde de inşallah aynı balıkçılıktaki sezonun açılışı gibi eylül ayı itibarıyla bu üretim planlamasını hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bütün bu planlamaları bugünü değil, yarını düşünerek hareket edip sektör temsilcileriyle, akademisyenlerle hazırladıklarını dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim nihai hedefimiz, sizlerin göğsünüzü gere gere geleceğe matuf bir meslek bırakmanız olacak, bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi, bu anlamlı günde de bizimle birlikte olduğu için, liderliği ve sektöre hamiliği için zatıalilerine şükranlarımı arz ediyorum. Balıkçılarımıza bereketli kazançlar diliyor, av sezonu açılışının ülkemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekilerek yeni sezon için dua edildi ve denize balık bırakıldı.

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