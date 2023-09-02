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Türkiye
AA 02.09.2023 13:54

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.

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