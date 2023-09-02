İstanbul'da asayiş olaylarında yüzde 7 düşüş

İstanbul'da 2022'nin ilk 8 aylık dönemiyle 2023'ün ayı döneminde meydana gelen asayiş suçları karşılaştırıldığında, asayiş olayı sayısı 275 bin 63'ten 255 bin 945'e geriledi.

Asayiş olaylarının aydınlatılma oranı ise yüzde 91'den yüzde 92'ye yükselmiş durumda.

Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş var

Kişilere karşı işlenen suçlardaki sayı yüzde 1,5 düşüşle 91 bin 158'den 89 bin 832'e geriledi. Bu suç grubundaki olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

Valilik malvarlığına karşı işlenen suçların rakamlarını da paylaştı:

"2022 yılında 73 bin 916 olan vaka sayısı 2023 yılı aynı döneminde 63 bin 630'a düşmüştür. Bu suç grubundaki düşüşün oransal karşılığı ise yüzde 14'tür. Bu suç grubunda aydınlatma oranı ise yüzde 72'den, yüzde 74'e yükselmiştir."

Hırsızlık olayları da düşüşte

Aynı dönemler içinde evdeki hırsızlık olaylarında yüzde 22,2, oto hırsızlığında ise yüzde 13 düşüş sağlandı.