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Türkiye
TRT Haber 02.09.2023 13:33

Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü

Çankırı'nın merkez ilçesi Abdulhalik Renda mahallesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sularında Çankırı ilimiz Merkez ilçesi Abdulhalik Renda mahallesinde altyapı çalışması sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesine; AFAD, itfaiye, emniyet, 112 ekipleri sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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