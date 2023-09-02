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Türkiye
İHA 02.09.2023 12:03

Alkollü müşteri tarafından bıçaklanan market çalışanı hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde bir markette alkollü müşteri tarafından arkadaşını korumak isterken bıçaklanan Aydın Karay isimli market çalışanı hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alkollü müşteri tarafından bıçaklanan market çalışanı hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir zincir markette meydana gelen olayda alkollü Yusuf C. T., , markete girdi.

İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı.

Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen Yusuf C. T., , tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti.

O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın Karay, şahıs tarafından karnından bıçaklandı.

Aldığı darbe sonrası yere düşen Karay, ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı.

Kan kaybından hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırgan Yusuf C. T., ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Karay'ın kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmalar sonucunda zanlı Yusuf C. T., yakalanarak gözaltına alındı. 

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