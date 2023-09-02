Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA - AA 02.09.2023 10:49

Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı

Bursa'da aralarında husumet olan kişinin otomobilini önce taşlayıp camını kıran ardından benzin döküp yakan kişi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde bir şahıs aralarında husumet bulunan kişinin evinin önüne geldi.

Park halindeki aracı gören kişi, yanında getirdiği koca taşlarla otomobilin camını kırıp, araca benzin dökmeye başladı.

Daha sonra çakmakla aracı ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark edince durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kundaklama anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kundaklayan kişi aranıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını taşla kırarak benzin döküp ateşe veren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin, otomobili kundaklayan kişiyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Hudut Kartalları 13'ü FETÖ mensubu 18 kişiyi yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Yasa dışı göçle mücadele operasyonu: 42 gözaltı
12:08
Alkollü müşteri tarafından bıçaklanan market çalışanı hayatını kaybetti
12:03
TEKNOFEST'te kenevir katkılı tekstil, kozmetik ve kompozit ürünleri ilgi çekti
11:46
Yüzen okuldan 350 öğrenci üniversiteye yerleşti
11:55
Kahramanmaraş’ta 900 okul eğitime start verecek
11:39
Sigara akıl hastalığı riskini yüzde 250 artırıyor
Kırklarelili arıcıların bal hasadı devam ediyor
Kırklarelili arıcıların bal hasadı devam ediyor
FOTO FOKUS
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ