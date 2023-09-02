Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.09.2023 10:51

Hudut Kartalları 13'ü FETÖ mensubu 18 kişiyi yakaladı

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.

Hudut Kartalları 13'ü FETÖ mensubu 18 kişiyi yakaladı

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıldı.

İnceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Yasa dışı göçle mücadele operasyonu: 42 gözaltı
12:08
Alkollü müşteri tarafından bıçaklanan market çalışanı hayatını kaybetti
12:03
TEKNOFEST'te kenevir katkılı tekstil, kozmetik ve kompozit ürünleri ilgi çekti
11:46
Yüzen okuldan 350 öğrenci üniversiteye yerleşti
11:55
Kahramanmaraş’ta 900 okul eğitime start verecek
11:39
Sigara akıl hastalığı riskini yüzde 250 artırıyor
Kırklarelili arıcıların bal hasadı devam ediyor
Kırklarelili arıcıların bal hasadı devam ediyor
FOTO FOKUS
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ