Hudut Kartalları 13'ü FETÖ mensubu 18 kişiyi yakaladı

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıldı.

İnceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.



Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/CqtvsY5Tih