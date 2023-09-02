Terör bitti kamp alanları vatandaşların hizmetine açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Avaspi yaylası olarak da bilinen Beyazsu yaylası yıllar önce HDP belediyeleri tarafından sözde festivallerin yapıldığı yer olarak kullanılıyor ve her yıl bu bölgeden festivale katılan gençler terör örgütlerinin pençesine atılarak dağa götürülüyordu.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber, Uludere ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve Uludereliler başta olmak üzere Beytüşşebaplıların da yoğun kullandığı yaylada dev mesire alanı inşa edilip hizmete açıldı.

Yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan yaylada piknik yapan vatandaşlar gece geç saatlere kadar yaylada kalıyor. AK Parti Konya Milletvekili aynı zamanda Şırnak il koordinatörü olan Mustafa Hakan Özer, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve belediye başkanlarıyla beraber mesire alanında incelemelerde bulundu. Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Gerçekten güzel bir ortamdayız. Şırnak'ta iki gündür ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Tabi gittiğimiz her yerde AK Parti hizmetlerini görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölgede dağların ortasında bir yaşam alanı oluşturulmuş. Uludere'de yıllardır yapılamayan AK Partili Belediye Başkanı Sait Ürek tarafından yapılmış. İnsanlarımıza iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz. Bu coğrafyanın kalkınması için daha çok çalışacağız'.' dedi.

Teröristlerin kamp alanı vatandaşların hizmetine sunuldu

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, daha önce teröristlerin kamp alanının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Ürek, "Daha önce burası terörün kamp alanıydı. Şimdi belediyemiz bünyesinde güzel bir mesire alanı inşa ettik. Şimdi burada gece gündüz vatandaşlarımız piknik yapıyor çok şükür burada modern bir yer oluşturduk. Bölgemizde huzur var artık, Kel Mehmet dağlarının hemen dibinde kurulu bu güzel yerde artık huzur var.'' diye konuştu.