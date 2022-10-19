Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "kuvvetli sağanak" uyarısı
[Fotograf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın cuma günü etkisini azaltacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve şiddetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde etkili olacak.
Yağışların etkisi cuma sabah saatlerinden sonra azalacak ve geceye kadar aralıklarla devam edecek.
Cuma günü Doğu Karadeniz'de 1400-1500 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış
Son Haberler
- 14:04
- 14:00
- 13:59
- 13:57
- 13:52
Sıradaki Haber
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz