Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma (SAS) Timleri gönderildi. Mayın, SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, belirlenen mayının ardından olay yerine Sualtı Savunma (SAS) Timleri gönderildiğini duyurdu.
SAS Timleri, mayını etkisiz hale getirdi.
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2022
Etiketler: Kırklareli Mayın
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