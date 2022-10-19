Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, belirlenen mayının ardından olay yerine Sualtı Savunma (SAS) Timleri gönderildiğini duyurdu.

SAS Timleri, mayını etkisiz hale getirdi.

Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir.#MSB