Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı. Yarın etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yarın Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
????Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 5, 2022
Denizlerimizde (Batı Karadeniz) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/R3vguxTTEZ
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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