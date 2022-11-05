Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yarın Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de deniz üzerinde fırtına bekleniyor.

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.