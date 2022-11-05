Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Virajı alamadı, park halindeki 5 araca çarparak durabildi
[Fotograf: AA]
Düzce'de virajı alamayan bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Erkan K. idaresindeki otomobil, Güzelbahçe Mahallesi'nde kavşakta virajı alamayarak önce yol üzerinde park halindeki 2 otomobile, ardından sitenin duvarını aşarak 3 araca çarptı.
Gürültü nedeniyle panik yaşayan site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Araçta sıkışan sürücü itfaiye personelince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
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