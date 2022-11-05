Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de iki araç süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Niğde'de iki otomobil süs havuzuna çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Niğde Şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı.
Bu aracın arkasından gelen, F.G'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil de aynı yere çarptı.
Araçlarda bulunan T.Ü., D.D., S.S., H.İ.Y. ve S.K. yaralandı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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