Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İSKİ borusu patladı, yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]
İstanbul Sarıyer’de yol bakım çalışmaları esnasında arızalı olduğu belirtilen İSKİ borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte yollar göle dönerken, trafik kilitlendi, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sarıyer Uskumruköy'de dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen yol bakım çalışmaları esnasında, arızalı olan İSKİ'ye ait boru patladı.
Borunun patlamasıyla birlikte bölgedeki bazı caddeler adeta göle döndü. Caddeyi göle döndüren su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Suların bir müddet sonra kesilmesinin ardından belediye ekipleri patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
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