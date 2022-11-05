İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Göynük'te bulunan birinci derece sit alanında kazı yapıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan ekskavatör ve iş makinesi ile bunları bölgeye getiren tıra el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.