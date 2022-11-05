Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da defineciler suçüstü yakalandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde define bulma amacıyla iş makineleriyle kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Göynük'te bulunan birinci derece sit alanında kazı yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan ekskavatör ve iş makinesi ile bunları bölgeye getiren tıra el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bolu Kaçak Kazı
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