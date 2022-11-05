Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 8 milyondan fazla kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Diyarbakır'da ekipler kaçakçılığa geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda 550 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesindeki 2 adreste gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 550 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 7 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Kaçakçılık Makaron
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