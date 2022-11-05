İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesindeki 2 adreste gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 550 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 7 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.