Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobil sürüye çarptı: 7 koyun telef oldu
[Fotograf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil sürüye çarptı. Kazanın ardından 7 koyun telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.
Enez istikametinden Keşan'a giden M.K. idaresindeki otomobil, Enez Yolu Mezarlığı önünde S.K'nin yönettiği koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazada, 7 koyun telef oldu.
Telef olan koyunlar, polisin güvenlik önlemi aldığı olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Edirne
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