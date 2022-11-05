Olay, gece Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kız yurdunda meydana geldi.

Yurdun mutfak kısmında yapılan ilaçlama sonrası yatakhane bölümlerindeki 76 kız öğrencide karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

Zehirlenme şüphesiyle 76 öğrenci, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 76 öğrenci, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4 Kasım günü Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlenmiş, Şırnak Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavileri tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi’nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

Şırnak Üniversitesi tatil ilan etti

Şırnak Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, dün üniversite kampüsü içerisinde bulunan, öğrencilerin kaldığı yurdun mutfak bölümünde ilaçlama yapıldığı, ilaçlama sonucu yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan öğrencinin zehirlendiği ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öğrencilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler, tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulmaktadır. Bu süreçten öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için üniversite yönetimimizce 7-11 Kasım 2022 tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir ve vize sınavları 14 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başlayacaktır."