Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balık tutmak isterken denize düştü, itfaiye kurtardı
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.
Dün akşam, İzmit Marina İskelesi yakınlarında balık tutmak için iskeleye giden A.Ö, oltayı denize fırlattığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Denize giren itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan A.Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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