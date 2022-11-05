Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürpınar açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Twitter/@kiyiemniyet]
Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina’ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/aNpUq9Skyp— KEGM (@kiyiemniyet) November 5, 2022
Etiketler: İstanbul
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