Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil takla attı: 1 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde E.Y.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, başka bir araca çarparak yolun ortasında ters durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü E.Y.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.
E.Y. 167 promil alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk oluştu.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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