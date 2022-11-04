Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balık tutmak isterken canından oluyordu
Kırıkkale'de balık tutmak isterken su seviyesinin yükselmesiyle Kızılırmak Nehri'nin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan bir kişi botla kurtarıldı.
Kırıkkale'de yaşayan Yasin Çelik, balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ndeki kayalıklara çıktı.
Çelik, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen su seviyesinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine belediyeye ait sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehrin ortasındaki kayalıkların üzerinde mahsur kalan genç vatandaşı botla kurtardı.
Etiketler: Kırıkkale
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