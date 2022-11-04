Mehmet A'nın kullandığı tır ile Mehmet Kızılkaya idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 21. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kızılkaya ile yanındaki Selvi Kızılkaya hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kız çocuğu ağır yaralandı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.