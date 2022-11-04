Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırla çarpışan otomobilin tavanı yırtıldı, motoru koptu: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı yırtıldı, motoru yerinden fırladı.
Mehmet A'nın kullandığı tır ile Mehmet Kızılkaya idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 21. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Kızılkaya ile yanındaki Selvi Kızılkaya hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kız çocuğu ağır yaralandı.
Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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