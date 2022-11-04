Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek tüpten sağlandığı duyuruldu.
Rize Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Ovit Tüneli'nde yapılacak altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İkizdere-İspir yönündeki tüpün bugünden itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sürdüğü sürece ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sağlanacağı, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.
Etiketler: Ulaşım
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