İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.