Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
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