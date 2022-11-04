Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ilçeye bağlı Kalebaş köyü Odabaş mevkisinde 3 kişinin yasa dışı avlandığını tespit etti.

17 bin 592 lira ceza kesilen kaçak avcıların 10 keklik vurduğu belirlendi.