Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleriyle mücadele kapsamında Şanlıurfa, Adana ve Sakarya'da operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ'e düzenlenen eş zamanlı düzenlenen baskında, 16 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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