Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, beraberinde Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Neşe Yeniçeri, Dr. Gülcan Duman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci ve evde sağlık ekibi ile birlikte, 100 yaşına giren Dudu Özpınar'ın yaş gününü kutlamak üzere aldıkları pastayla ziyaretine gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Hastane personelini karşısında gören Özpınar, pastanın üzerindeki mumları üfleyip, söndürdü.

Başhekim Togan, "Kurumumuz evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından takibi yapılan 100 yaşındaki çınarımızın bu anlamlı gününde yanında olup, mutluluğuna ortak olduk. Ailesinin de desteğiyle güzel bir anıyı hep birlikte yaşadık. Geçmişle geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın her daim yanındayız" dedi.

[Fotoğraf: DHA]