Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibeyle yaklaşık 5 milyon lira yatırımla Yahşihan ilçesinde açılan merkezde, 172 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerlerin sertifikalandırılarak özel sektörde istihdam edilmelerine de yardımcı olunacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, yaklaşık 2 yıl önce Kırıkkale ve Türkiye genelinde ciddi açık olarak gördükleri kalifiye ara eleman sıkıntısına çözüm bulmak için Ahiler Kalkınma Ajansı'na proje sunduklarını söyledi.

Projelerinin kalkınma ajansı tarafından yüksek puanla kabul gördüğünü ve 34 kursiyerle bir ay önce merkezi açarak hem sanayicinin hem şehrin hem de ülkenin hizmetine sunduklarını aktaran Varlı, "Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 2 milyon lira hibe destek aldık. Bunun üzerindeki tüm harcamalarımızı Ticaret ve Sanayi Odamızın bütçesinden karşıladık. Yaklaşık bize maliyeti 5 milyon lira oldu. Şükürler olsun, faaliyete geçirdik. Uzun vadedeki hedefimiz, bu mesleki eğitim merkezlerini çoğaltmak." diye konuştu.

Varlı, her sektörde yetişmiş ara eleman ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, Kırıkkale'nin savunma sanayi ile öne çıktığını dile getirdi.

Metal sektörü üzerine ve savunma sanayiine yönelik imalat yapan firmaların kalifiye eleman sıkıntılarını çözmeye öncelik verdiklerini vurgulayan Varlı, şöyle konuştu:

"Çünkü ilimizde hem Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin kurumları hem ROKETSAN'ın devam eden yatırımı hem de özel sektör firmalarımız var. Buralarda metal sektöründe ara eleman açığı oluşuyor. Burada yetiştirdiğimiz kursiyerlere özellikle özel sektörde istihdam edilmeleri noktasında yardımcı olacağız. Zaten asıl hedefimiz de bu. İnşallah hem kursiyer sayımızı artırarak hem de mesleki eğitim merkezlerini farklı sektörlere yayarak şehrimizin ve ülkemizin ara eleman ihtiyacına cevap vereceğiz."

Varlı, merkezin açılmasının ardından meslek edinmek isteyen herkese çağrıda bulunduklarını belirterek, cinsiyet ayrımı, yaş ve eğitim sınırlaması yapmadıklarını ifade etti.

Mesleği öğrenmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Odamıza müracaatlarını yapıyorlar, arkadaşları gruplandırıyoruz ve sırası gelen kursiyeri de hem teorik hem de pratik anlamda eğiterek sertifikalandırıp istihdam edilmelerine de yardımcı oluyoruz. Özellikle bu anlamda özel sektörden talep geliyor. İleride kamuda da bu kursiyerlerimize yardımcı olacağız. Öncelediğimiz şey, burada yetiştirdiğimiz kursiyerlerimizin istihdamına yardımcı olmak. İnşallah uzun vadede de bunu gerçekleştireceğiz."

Merkezde eğitim veren Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Yıldız da Halk Eğitim Merkezi üzerinden açılan kursta elektrik ark kaynağı, gaz altı kaynağı, argon kaynağı ve CNC torna, CNC freze eğitimlerinin hem teorik hem de pratik verildiğini anlattı.

Kursiyerden Batuhan Sungurtaş ise burada kendilerini geliştirmek ve ülkeye faydalı olabilmek için çalıştıklarını belirterek, eğitimin ardından savunma sanayi alanında bir yerde işe girmek istediğini aktardı.

İhsan Özgür Ataş da öncelikle CNC tornayı öğrendiğini ve şu anda CNC freze eğitimi aldığını ifade ederek, kendilerine iş imkanı sağlanacağını söyledi.