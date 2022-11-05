Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası, ekipler tarafından yıkılarak enkazı kaldırıldı.

Hastane bahçesine ise geçen yıl 14 Temmuz'da başlayan inşaat çalışmaları sonunda ikişer katlı 4 blok inşa edildi. Bu bloklardan ikisi yoğun bakım servisi olarak ayrıldı. Tek yataklı 152 odanın bulunduğu servis, üçüncü basamak yoğun bakım servisi özelliklerini taşıyacak şekilde dizayn edildi. Diğer iki blokta da tek yataklı 148 servis odası oluşturuldu. Hastane, modern görüntüleme cihazları ve laboratuvarla donatıldı.

Yaklaşık 1500 sağlık çalışanının görev alacağı hastane, olağanüstü durumlar dışında da bölgeye 36 poliklinikle hizmet verecek.

"152 ilave yoğun bakım yatağının olduğu bir sistem hizmete alınıyor"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, acil durum hastanesi projesinin İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve yıkımlara yol açan depremden sonra kentin bir ihtiyacı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Yatay mimari olarak yapılmasından dolayı hastane içi ulaşımın son derece rahat olduğunu ve her türlü afet koşullarında kullanılabileceğini ifade eden Erkuş, aynı zamanda da hastanenin modern görüntüleme cihazları ve laboratuvarla donatıldığını ifade etti.

Acil durum hastanelerinin özellikle deprem kuşağında olan yerlerde kurulduğunu aktaran Erkuş, yoğun bakım servisinin de İzmir'in ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgında izole odalara bizim çok ihtiyacımız oldu. Biz bu dönem içerisinde yoğun bakım yatak sayılarımızı çok fazla artırdık. Bu hastane, daha ilk kurulurken bile yüzde 50'si yoğun bakım olarak kuruluyor ve en üst seviyede, üçüncü basamak dediğimiz tek girişlerinin, izole odalarının bulunduğu, ayrı ayrı sistemlerinin olduğu, her türlü özellikteki veremdir, salgınlardır, COVID'dir, bulaşıcı hastalıklardır, ne olursa olsun, başka hastaya bulaştırma riski olmadan yatabileceği 152 ilave yoğun bakım yatağının olduğu bir sistem hizmete alınıyor."