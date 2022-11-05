Herkesin uyuduğu saatleri fırsat bildiler. Bursa’da 3 hırsız peş peşe 11 iş yerini soydu.

3 milyon lira nakit para, çok sayıda elektronik eşya ve 3 otomobili çaldılar. Çalıntı araçların plakalarını aynı model ve marka araçlarla değiştirdiler.

Girdikleri iş yerinin bir tonluk kasasını kıramayınca, gözlerini kırpmadan otomobile yüklediler.

"Kasayı aldığımızda 5 kişi zor taşımıştık"

İş yeri sahibi Burhan Bulut, kasayı üç ay önce aldıklarını ve 5 kişi zor taşıdıklarını söyledi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Metruk binada yakalanan hırsızlar tutuklandı

Plaka tanıma sistemini de mercek altına alan ekipler, önce sahte plaka ile kullanılan aracı tespit etti.

Aracın peşine düşen ekipler, hırsızları saklandıkları metruk binada kıskıvrak yakalandı. 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamera: Mustafa Tuncal

