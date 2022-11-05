Bursa'da 11 iş yerini soyan hırsızlık çetesi çökertildi
11 iş yerini soydular, çaldıkları araçların plakalarını değiştirip hırsızlık için kullandılar. Bursa'da polisin kararlı takibi 3 kişilik hırsızlık çetesini çökertti.
Herkesin uyuduğu saatleri fırsat bildiler. Bursa’da 3 hırsız peş peşe 11 iş yerini soydu.
3 milyon lira nakit para, çok sayıda elektronik eşya ve 3 otomobili çaldılar. Çalıntı araçların plakalarını aynı model ve marka araçlarla değiştirdiler.
Girdikleri iş yerinin bir tonluk kasasını kıramayınca, gözlerini kırpmadan otomobile yüklediler.
"Kasayı aldığımızda 5 kişi zor taşımıştık"
İş yeri sahibi Burhan Bulut, kasayı üç ay önce aldıklarını ve 5 kişi zor taşıdıklarını söyledi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Metruk binada yakalanan hırsızlar tutuklandı
Plaka tanıma sistemini de mercek altına alan ekipler, önce sahte plaka ile kullanılan aracı tespit etti.
Aracın peşine düşen ekipler, hırsızları saklandıkları metruk binada kıskıvrak yakalandı. 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kamera: Mustafa Tuncal